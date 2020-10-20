رانيا يوسف تنشر صورة من أسوان: "أطيب ناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشرت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومحبيها عبر حسابها بـ"تويتر"، صورة لها من مدينة أسوان.
وظهرت "رانيا"، في الصورة وسط الطبيعة الخلابة بأسوان بجوار نهر النيل، وعلقت: "مدينة من أجمل المدن المصرية، وأهلها معروفين بأحلى ناس وأطيب ناس.. عرفتوا أنا فين؟.
من جانب آخر، تواصل رانيا يوسف حاليا تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، ويشاركها بطولته النجوم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
كما انتهت رانيا يوسف من تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9"، بمشاركة النجوم: أحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وإيمان العاصي، وهدى الأتربي، والمخرج محمد عبدالخالق، والسيناريست حسين مصطفى محرم.
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