فيديو| في حفل عمرو دياب الأخير.. يسرا ودينا الشربيني ترقصان على "أماكن السهر"

رنا صلاح الدين - أحيا النجم المصري عمرو دياب، الجمعة الماضية حفلًا غنائيًا حضره عددًا من النجوم وكا على رأسهم الفنانة دينا الشربيني، التي ظهرت وهي منسجة وتردد وراءه أغانيه.

ونشر الشاعر الغنائي تامر حسين، فيديو من حفل عمرو الأخير، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهر فيه النجمة يسرا ودينا الشربيني وهما ترقصان على أغنية "أماكن السهر"، التي شهدت أيضًا تفاعل من الجمهور.

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أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والحليب من إخراج أحمد النجار.

على جانب آحر شوق النجم عمرو دياب، جمهوره بطرح برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "أهه أهه"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أغنية "أهه أهه" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي.