شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان: المنتصر بالله جزء أصيل من فنى وعمرى الطيب وذكرياتى الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة الكبيرة شريهان، أن لها ذكريات رائعة تجمعها مع الفنان الراحل المنتصر بالله يوثقها مشوارهما الفني في الأعمال التي جمعتهما خاصة على المسرح، معبرة عن اعتزازها بالعلاقة التي كانت تجمعها بالفنان الراحل وأسرته، وأعربت النجمة شريهان، في رسالة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، عن حزنها من خبر وفاة المنتصر بالله، قائلة: "خبر يوجع القلب المنتصر بالله إنسان وفنان وصديق غالي هو وأسرته العظيمة المحترمة زوجته عزيزة وبناته أو جواهرهم الثلاث جزء أصيل من فني وعمري الطيب وذكرياتي الجميلة من علشان خاطر عيونك إلى شارع محمد علي.. لن انساها ولن أنساه أبداً".



شريهان على تويتر

ورحل عن عالمنا أمس، الفنان الكبير المنتصر بالله عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد صراح مع المرض، وذلك فى أحد المستشفيات بالإسكندرية، ترك عالمنا ولكن ذكراه باقية بالأعمال التى حفرت في ذاكرة جمهوره ومحبيه، الذين يعتبرونه واحدًا من أبرز أعمدة الكوميديا في مصر.

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وفى آخر اتصال هاتفى لـ"الخليج 365" مع زوجة المنتصر بالله، عزيزة كساب قبل وفاته، أوضحت تفاصيل تطور حالته الصحية حيث زهد عن الكلام والتواصل مع الناس، وأوقف جلسات العلاج الطبيعى منذ فترة بسبب أزمة فيروس كورونا، ولم يعد يخرج من غرفته، حيث كان يقضى أغلب وقته نائماً.

وأضافت زوجة المنتصر بالله: "طبعا هو نفسياً متأثر بسبب قعدة البيت لأنه مكانش بيقعد وكانت حياته كلها حركة ونشاط وشغل"، وأكدت الزوجة أن الشىء الوحيد الذى يخفف عن الفنان المنتصر بالله ويسعده هم أحفاده، فلديه أربعة أحفاد يحاولون دائما التخفيف عنه.

وحرصت زوجة الفنان الراحل المنتصر بالله خلال الفترة الأخيرة على إخفاء الأخبار السيئة عنه حتى لا تتدهور صحته قائلة: "أنا دايما بخبى عنه الأخبار السيئة علشان حالته ماتتأثرش وميعرفش بوفاة فاروق الفيشاوي لأنه كان صديق عمره، ولا وفاة الفنانة رجاء الجداوي التى كانت دائمة السؤال عليه، أو وفاة جورج سيدهم".