بوسي تصدم الجمهور بنحافتها في أحدث ظهور.. شاهد

رنا صلاح الدين - صدمت الفنانة بوسي، جمهورها بنحافتها الشديدة التي ظهرت بها في صورتها الأخيرة. وكشفت الصورة التي نشرتها بوسي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، عن تغير ملامحها وفقدنها للوزن بشكل مفاجئ. Advertisements وجاءت تعليقات معظم متابعيها كالتالي:"كولش حلوة ، شكلك اتغير من اللي بتعمليه، انتي خسيتي ليه، اتغيرتي خالص"، وغيرها من التعليقات. وظهرت بوسي في إحدى حلقات برنامج "اغلب السقا"، التي تنافست من خلاله مع السقا، رمضان الماضي عبر فضائية إم بي سي مصر. البرنامج قدمته الفنانة رزان مغربي، واستضاف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم عمرو يوسف، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين.

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