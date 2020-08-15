جون ليجند وكريسي تيغان ينتظران مولودهما الثالث

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Aug 15, 2020
ينتظر النجم جون ليجند وزوجته كريسي تيغان مولودهما الجديد وهو الثالث لهما بعد لونا (4 سنوات) وميلز (سنتان).
وكانت كريسي قد ظهرت في كليب Wild، حيث فاجأت الجميع بانتفاخ بطنها. وقد حقق الكليب ما يقرب المليونين مشاهدة في يوم واحد.
وكان جون ليجند وزوجته قد كشفا في الفترة الماضية أنهم باتوا يقضون وقتاً أكثر مع بعضهم كعائلة بسبب الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا.
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