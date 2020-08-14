هاني شاكر ونادية مصطفى في جنازة سمير الإسكندراني

شُيع ظهر الجمعة، من مسجد السيدة نفسية بالقاهرة، جثمان الفنان سمير الإسكندراني، الذي رحل، الخميس، عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد صراع مع المرض.





حضر الجنازة عدد من الفنانين على رأسهم نقيب الموسيقيين هاني شاكر ونادية مصطفى، وتلقى الدكتور سامي الإسكندراني، شقيق الراحل، وابنتاه واجب العزاء من المشاركين في الجنازة.





وُلد الإسكندراني في حي الغورية بالقاهرة عام 1938، وكان والده يعمل تاجرا للأثاث وكان محباً للفن وصديقاً لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين منهم زكريا أحمد وبيرم التونسي وأحمد رامي.





ودرس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية فيها، وذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره 20 عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى.

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وقدم خلال مشواره الفني العديد من الأغنيات أبرزها "يا نخلتين في العلالي"، و"النيل الفضي"، و"يارب بلدي وحبايبي" و"ابن مصر"، وشارك في مسلسلات "ملحمة الحب والرحيل"، "الطاحونة" و"الوليمة".



