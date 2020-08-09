طمأنت الفنانة سلوى الجراش جمهورها على حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وصرحت سلوى الجراش قائلة: اشكر من كل قلبي كل من سأل عني .. انا اليوم وايد احسن والحمدلله رب العالمين وبما ان الحاله النفسيه لها تأثير وايد كبير واكثر من 50% لتعافي
يذكر أن الفنانة سلوى الجراش تنتظر عرض مسلسل دفعة بيروت، والمسلسل من تأليف هبة مشاريحمادة، وإخراج علي العلي، وبطولة كل من فاطمة الصفي، حمد أشكناني، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، نور الغندور، ذو الفقار خضر، يوسف البلوشي، خالد الشاعر، سارة أبي كنعان، مهند الحمدي، روان مهدي، نور الشيخ، لولوة الملا، ليالي دهراب، ناصر الدوسري، أنطوانيت عقيقي، ريم بن مسعود، يارا قاسم، أسعد رشدان، هدى الخطيب، أحمد جوهر، مروة الأطرش، سلوى الجراش، نازلي كاسبيان، مناير العازمي، جهاد ياسين، مهند دحروج، وائل منصور.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتها بـ كورونا.. سلوى الجراش تكشف آخر تطوراتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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