بعد إصابتها بـ كورونا.. سلوى الجراش تكشف آخر تطوراتها الصحية

طمأنت الفنانة سلوى الجراش جمهورها على حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وصرحت سلوى الجراش قائلة: اشكر من كل قلبي كل من سأل عني .. انا اليوم وايد احسن والحمدلله رب العالمين وبما ان الحاله النفسيه لها تأثير وايد كبير واكثر من 50% لتعافي

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من فايروس كورونا .. وروني محبتكم وتعليقاتكم الحلوه والطاقه الايجابيه ونكت ومنشن فيديوات اضحك .. وايد طلباتي صح تحملوني هالاسبوع .. وبإذن الله نهايتج على ايدي يا كورونا.

يذكر أن الفنانة سلوى الجراش تنتظر عرض مسلسل دفعة بيروت، والمسلسل من تأليف هبة مشاري

حمادة، وإخراج علي العلي، وبطولة كل من فاطمة الصفي، حمد أشكناني، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، نور الغندور، ذو الفقار خضر، يوسف البلوشي، خالد الشاعر، سارة أبي كنعان، مهند الحمدي، روان مهدي، نور الشيخ، لولوة الملا، ليالي دهراب، ناصر الدوسري، أنطوانيت عقيقي، ريم بن مسعود، يارا قاسم، أسعد رشدان، هدى الخطيب، أحمد جوهر، مروة الأطرش، سلوى الجراش، نازلي كاسبيان، مناير العازمي، جهاد ياسين، مهند دحروج، وائل منصور.