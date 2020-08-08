بعد تدهور الحالة الصحية لـ "سناء شافع".. أشرف زكي يطالب بالدعاء له

تدهور الحالة الصحية للفنان القدير سناء شافع خلال الساعات الأخيرة، والمتواجد داخل إحدى المستشفيات، وطالب الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين زملاء الفنان الكبير شناء شافع بالدعاء له.
وكان الفنان سناء شافع، نفى إصابته بـ فيروس كورونا، مؤكدا أنه تعرض لوعكة صحية نتيجة إهمال شخصى منه ودفع ثمنها غاليا.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، فى برنامج التاسعة المذاع على
وتابع قائلا: "كلمت الدكتور أشرف زكى وقلت له إننى ذاهب إلى المستشفى ولو أنهابن من صلبى لما فعل ما فعله، واكتشفت أن هناك مياه على الرئة ولم أجر عمليات جراحية ولكن عملت بذل من الرئة".
وأضاف: "أنا عندى كسل رذل وأتمنى ألا يكون لدى الناس هذا الكسل، مشيرا إلى أنه صعيدى والشعب المصرى شعب عظيم وأنا حاسس إنى محظوظ للاهتمام الذى لاقيته منذ تعرضى لتلك الوعكة من المصريين والعرب، وكمان الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لما تتصل كل شوية علشان تطمئن على سناء شافع إيه كمية الحب ده كله".
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