تراند اليوم : وفاة فنانة شهيرة بعد عامين من إصابتها بالسرطان



فقدت الساحة الفنية العالمية فنانة شهيرة بعد صراع طويل مع سرطان الثدي، عن عمر ناهز الـ 57 عامًا.

وتوفيت الفنانة الأمريكية كيلي بريستون صباح اليوم ، و أعلن زوجها الفنان الأمريكي الشهير جون ترافولتا على حسابه عبر فيس بوك خبر وفاتها .

و حسب ما نشر ترافولتا على حسابه" ببالغ الحزن و الأسى أبلغكم خبر وفاة زوجتي الجميلة بعدما خسرت معركتها مع سرطان الثدي التي دامت لمدة عامين " .

و كتب ترافولتا :" قاومت المرض بشجاعة و قوة، و كان يدعمها كل المحيطين بها بالحب الكبير" .

قدم جون ترافولتا الشكر لكل من الأطباء و الممرضين موضحا " اشكر الأطقم الطبية و الممرضون على مجهودهم ، كما ندين بكل الحب و التقدير للأصدقاء الذين دعمونا " .





