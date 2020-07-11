شكرا لقرائتكم خبر عن أول مشهد من حكاية "أمل حياتى" فى مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق ظهر اليوم، تصوير قصة "أمل حياتى" للنجمة حنان مطاوع بمسلسل "إلا أنا"، بمنطقة المهندسين دون بطلة العمل، حيث تبدأ حنان تصوير مشاهدها الأسبوع الجارى حسب الديكور الخاص بها خلال أحداث المسلسل.





وتجسد حنان دور فتاة تعيش فى حى الجمالية وتمتهن مهنة حرفية وتبدأ فى رحلة كفاح المرأة العاملة من حيث التعليم ورحلة الكفاح الأسرية ولديها أشقاء تهتم بهم بعناية شديدة فهى صديقة الجميع ومحبوبة داخل حى الجمالية حتى تتحول حياتها على مدار رحلة صعودها فى العمل.

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حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".

ومن ناحية أخرى تنتظر حنان مطاوع استئناف تصوير مسلسل "القاهرة كابول" الذى توقف وتم تأجيله من العرض فى شهر رمضان الماضى بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران خاصة وأن هناك عدد من المشاهد تتطلب التصوير فى أوروبا والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على وبطولة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب ونبيل الحلفاوى.