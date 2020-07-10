متابعة بتجــــــــــرد: رجحت السلطات الأمريكية أن تكون نجمة مسلسل «غلي» الممثلة نايا ريفيرا قد توفيت إثر حادثة غرق في إحدى بحيرات ولاية كاليفورنيا، بعد عمليات بحث شارك فيها غواصون واستخدمت خلالها زوارق وطوافات من دون إيجاد أي أثر لها.
وأوضح مكتب قائد شرطة منطقة فينتورا أن العملية التي نفذتها السلطات لتحديد موقع الممثلة البالغة 33 عاماً «استحالت مهمة انتشال» من بحيرة بيرو التي تبعد ساعة بالسيارة شمال غربي لوس أنجلوس.
وأشار إلى أن «المحققين يعتقدون أن ريفيرا غرقت في ما يبدو أنه حادث مأسوي».
وكانت ريفيرا التي اشتهرت من خلال تأديتها شخصية سانتانا لوبيز في مسلسل «غلي»، قد اختفت الأربعاء بعد استئجارها قارباً في البحيرة التي تستخدم موقعاً للتخييم والأنشطة الترفيهية. وهي كانت برفقة ابنها البالغ أربع سنوات.
وقد عثر شخص آخر كان في البحيرة بعد 3 ساعات على الطفل في القارب «نائماً ومرتدياً سترة نجاة»، وفق ما أبلغ المتحدث باسم قائد شرطة منطقة فينتورا إريك بوشو وكالة فرانس برس.
وقال نجل الممثلة إنه ووالدته كانا يسبحان في البحيرة قبل أن يعود إلى القارب من دون والدته، وفق ما جاء في بيان للشرطة.
وأغلقت البحيرة في وجه العامة وسط استمرار عمليات البحث التي ينفذها نحو 100 شخص بينهم عناصر من خفر السواحل الأمريكيين وآخرون من هيئات الإغاثة من مناطق مجاورة.
واشتهرت ريفيرا بدورها في مسلسل «غلي» الذي شاركت في 6 مواسم منه. وقد حقق هذا العمل التلفزيوني الذي تدور أحداثه في مدرسة ثانوية أمريكية نجاحاً كبيراً، وانتهى عرضه في 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن تفاصيل حادث غرق النجمة نايا ريفيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.