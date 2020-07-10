شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية ناعية محمود رضا : فقد الفن العربى أسطورة الرقص الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، الفنان الكبير محمود رضا، والذى وافته المنية منذ قليل عن عمر ناهز 90 عاما.

وقالت النقابة فى بيانها :"فقد الفن المصرى والعربى والعالمى أيضا، أسطورة الرقص الشعبى محمود رضا، والذى رفع راية مصر عالية في العديد من المحافل الفنية الدولية، داعين الله عز وجل بالرحمة والغفران للفنان الكبير الراحل، والصبر والسلوان لأسرته ومحبيه".

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ومن المعروف أن محمود رضا هو واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.