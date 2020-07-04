صناع فيلم «خان تيولا» يستأنفون تصوير المشاهد الأخيرة

استأنف صناع فيلم «خان تيولا» تصوير مشاهد العمل الأخيرة المتوقفة منذ عدة أشهر بسبب أحداث كورونا، حيث ولم يتبق لهم سوى يومين تصوير فقط، ومن المفترض أن ننتهي منه خلال الفترة القادمة.

الفيلم ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب الفلسفي، ويتحدث عن عالم الشر والسيطرة، وأطلق عليها هذا الاسم لأنها تركيبة شيطانية، وتدور حول فكرة سيطرة الشيطان على الخير وحقوق البشر، كما يسعى لتنفيذ أفكاره الشيطانية، وخان هو فندق، وتيولا هي اسم الكائن البحري الذي يجدد نفسه ولا يموت.

«خان تيولا» بطولة مايا نصري، وفاء عامر، نضال الشافعي، محمد رضا، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

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