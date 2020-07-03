تراند اليوم : فنان مصري يشكو التجاهل: أنا ممتش بس محدش بقى بيسأل عليا

نشر حساب يحمل اسم الفنان المصري المنتصر بالله، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تدوينة يشكو فيها من الإهمال وعدم سؤال أحد عليه. وقال “المنتصر بالله” عبر حسابه :” أنا ممتش بس محدش بقى بيسأل عليا”. وتفاعل مع تغريدته آلاف المتابعين، معبرين عن حبهم له ومتمنين له الشفاء، عاتبين على زملائه في الوسط الفني ونقابة المهن التمثيلية عدم متابعته.

وكانت أنباء ترددت مؤخرًا عن تعرض الفنان المنتصر بالله لوعكة صحية شديدة دعته إلى دخول المستشفى، وهو الأمر الذي نفته زوجته السيدة عزيزة كساب، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة. وقالت، إن المنتصر بالله حالته الصحية مستقرة، ولم يحدث له أي مضاعفات كما يزعم البعض، حيث إنه يقضي وقته داخل المنزل مع أبنائه وأحفاده، مطالبة بضرورة تحري الدقة والتأكد من أي أنباء قبل نشرها.