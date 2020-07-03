تراند اليوم : “محمد إمام” يخوض السباق الرمضاني المقبل 2021.. تفاصيل

انتشر خلال الفترة الماضية العديد من الشائعات والأخبار التي تفيد بتقديم النجم محمد إمام، شخصية البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي في مسلسل درامي سيتم تقديمة خلال سباق الرمضاني المقبل 2021، هذا إلي جانب أن هذا العمل سوف يكون من تأليف السيناريست باهر داويدار.

وقال مصدر مقرب من الفنان محمد إمام ، إنه بالفعل يوجد عمل فني من المقرر أن يقوم إمام بتقديم خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا العمل هو فيلم سينمائي عن البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي وليس كما يشاع بأنه عمل درامي سيتم تقديم خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

وأضاف المصدر، إن إمام بالفعل تعاقد مع المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديم عمل درامي اجتماعي كوميدي تتخله العديد من مشاهد الأكشن،

ليتم تقديم خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، وسيتم الاستقرار على مخرج العمل وقصته خلال شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أن هذا العمل لكن يكون له أي علاقة من قريب او بعيد بأعمال خاصة بالجيش والشرطة.

يشار إلي أن الفنان محمد إمام، غاب عن السباق الرمضاني الماضي، حيث لم يقدم عمل من بطولته واكتفي فقد بالظهور كضيف شرف على مسلسل الاختيار، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي،

Advertisements

عن قصة حياة الشهد بطل الصاعقة الرائد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103، والذي استشهد في معركة كمين البرث، وجسد شخصيته خلال احداث المسلسل الفنان أمير كرارة، كما لعب دور الإرهابي هشام عشماوي الفنان أحمد العوضي.

كما يعرض لمحمد إمام خلال الفترة الحالية بدور العرض السينمائية فيلم لص بغداد، الذي يشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل،

أحمد العوضي، محمد عبد الرحمن توتا، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة “سينرجي”.

يذكر ان آخر أعمال الفنان محمد إمام الدرامية مسلسل هوجان، والذي حقق نجاحا باهرا خلال عرضه في موسم رمضان 2018، وشارك في بطولته كلا من محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد.