الفنانة رجاء الجداوي بحالة حرجة وتتنفس عبر الأنبوب الاصطناعي

كشف الطاقم الطبي المعالج للممثلة المصرية رجاء الجداوي، بمستشفى "أبو خليفة" بالإسماعيلية أن الحالة الصحية للمريضة غير مستقرة، وما يهم الآن هو أن تستعيد الرئة نشاطها لتعمل بشكل طبيعي حتى قبل شفائها من فيروس كورونا الذي أصيبت به.
وتابع المشرفون عليها، لافتين إلى أن رجاء الجداوي تتنفس حاليًا عبر أنبوب تنفس بالحنجرة، ولا يمكنها التنفس من دونه، ويعتبر هذا الأنبوب هو المرحلة الأخيرة لمصابي فيروس كورونا، وفي حال فشلت الرئة في استعادة عملها، قد يودي ذلك بحياة المريض، اذا الفنانة رجاء الجداوي الآن بحالة دقيقة جدًا.
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