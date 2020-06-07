محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت شركة New Century عن انتهاء تصوير فيلم "الغسالة"، بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد. نشرت الصفحة الرسمية للفيلم عبر موقع "فيسبوك"، صورة لأسرة الفيلم أثناء الاحتفال ببدء التصوير، وعلق: "فركش فيلم الغسالة". "الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

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