في ذكرى ميلادها.. صور نادرة جمعت فاتن حمامه وعمر الشريف

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة فاتن حمامة التي لقبت بسيدة الشاشة العربية، ويعرف الجميع قصة حبها بالعالمي عمر الشريف التي توجت بالزواج ولكن الغيرة تسببت في عدم استمرار ذلك الزواج.

ترجع قصة لقائها بالشريف والذي كان اسمه آنذاك ميشيل شلهوب إلى اعتراضها على مشاركة شكري سرحان البطولة معها في فيلم يوسف شاهين "صراع في الوادي" وقام شاهين بعرض الدور على

صديقه وزميل دراسته عمر الشريف، حيث كان الشريف زميل دراسته بكلية فيكتوريا بالإسكندرية.

وكان عمر الشريف في ذلك الوقت قد تخرج في الكلية ويعمل في شركات والده بتجارة الخشب فوافقت على الممثل الشاب، وأثناء تصوير هذا الفيلم حدث الطلاق بينها وزوجها عز الدين ذو الفقار.

بعد الفيلم أشهر عمر الشريف

إسلامه وتزوج منها واستمر زواجهما إلى عام 1974، استنادًا إليها في أحد المقابلات الصحفية فإن علاقتها بذو الفقار تدهورت لأنها اكتشفت أن علاقتها معه كانت علاقة تلميذة مبهورة بحب الفن وانجذبت لأستاذ كبير يكبرها بأعوام عديدة.

واستنادًا إليها فإنها كانت سعيدة مع الشريف وكانت تعيش في حلم لا تريده أن ينتهي، ولكن الشائعات من جهة وكونها وعلى لسانها كانت "شديدة الغيرة عليه" مما أدى إلى استحالة استمرار الزواج.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" صور نادرة للثنائي فاتن حمامة وعمر الشريف:

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