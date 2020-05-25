نبيل الحلفاوي يرد على المنتقدين: لي 3 أشقاء أطباء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة يدافع بها عن الأطباء.
وكتب الحلفاوي ردا على متابعة وصفة مقارنته بين الأطباء وأصحاب المهن الآخرى في وقت أزمة كورونا،"في غير محلها" قائلًا: "لم أعقد مقارنة يا سارة.. وسبق أن كررت..أسمى مهنة في الوجود هي التي تحافظ على الحياة وتخفف الآلام.. مهنة الطب، باقي معلومة لم أذكرها حتى الآن.. لي ثلاثة إخوة.. كلهم أطباء".
وكتب الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة بالأمس بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بكورونا: "ندعو الله أن يلطف بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ويمن عليها بالشفاء، صار التمثيل هو المهنة المدنية الأخطر على الإطلاق بعد المهن الطبية وذلك لتعذر استخدام الإجراءات الاحترازية أثناء العمل. وخاصة بالنسبة لكبار السن".
واتهمه البعض أنه يفضل مهنة التمثيل عن المهن الآخرى.
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