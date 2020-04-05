راغب علامة: برافو برافو للحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا

اثنى السوبرستار راغب علامة على أداء الحكومة اللبنانية التي أثبتت أنها تعمل بوطنية ومسؤولية وباحتراف في طريقة تقل اللبنانيين من الخارج.

وغرّد السوبرستار عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً: “الحكومة اللبنانية أثبتت أنها تعمل بوطنية ومسؤولية وباحتراف. طريقة نقل اللبنانيين من الخارج وطريقة التعامل والحجر الصحي الحضاري تستحق كل التقدير والإحترام، براڤو براڤو الحكومة اللبنانية”.

من جهة أخرى، يستعد “علامة” لطرح أغنية جديدة تعبر عن هذه المرحلة التي يعيشها لبنان وكل العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

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الأغنية من تأليف الشاعر نزار فرنسيس وقام بتلحينها وتوزيعها الملحن جان ماري رياشي.

يخاطب السوبرستار في الأغنية كل العاملين في هذه الظروف الصعبة ويقول فيها:” في خوف مقرر يقتلنا وعم تصعب عم تصعب الأحوال/ هالمرة انتو أملنا ولو كنتوا لو كنتوا قلال/ كل الدني عم تبتلي ما عاد بدها المسألة/ انتو فرسان المرحلة والأبطال/ انتو ال ما بتتعب همتكن/ بالصف الأول وقفتكن/ وطنا كلو برقبتكن ومعلق عليكن الآمال”.

وقال علامة لرويترز ”هناك أطباء وممرضون وعمال وصحافيون وفرق الإسعاف المدني وقبلهم كان هناك جنود على الجبهات ومحاربون.. كلهم أبطال وفرسان حقيقيون ويستحقون التحية. لم نشعر بعظمة أعمالهم إلا عندما قدموا لنا طوق النجاة ومنحونا الحياة”. وأضاف ”أغنيتي هي لكل محارب وصامد قرر أن يقتل الخوف والمرض والوباء وخاض معركة من أجل البقاء فهذه رسالة إلى البشرية، ودورنا كفنانين أن نكون حاضرين ومؤثرين، فالموجوع يتمسك ببارقة أمل، نحن الذين غنينا الحب والشوق والوطن”.