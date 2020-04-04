صفاء الهاشم في تصريحات مثيرة للجدل تطالب بترحيل الوافدين : ” عمالة هامشية وسبب انتشار الوباء “

كتب امير فتحي في السبت 4 أبريل 2020 12:55 مساءً - خرجت النائبة الكويتية ” صفاء الهاشم ” يوم أمس الجمعة بتصريحات مثيرة للجدل طالبت من خلالها الحكومة في دولة الكويت باتخاذ قرار عاجل بخصوص ترحيل الوافدين وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد .

حيث قالت صفاء الهاشم في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” : ” إن وجود أغلب الوافدين الآن بهذه الظروف أصبح خطرا على الكويت وضررهم أصبح أكبر من نفعهم لأنهم أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء .. لذا فإن إعادتهم إلى بلدانهم تحد من خطر الفيروس وتحل بشكل كبير مشكلة التركيبة السكانية ” .

كما كتبت أيضا عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” : ” بعد أن وصلت الإصابات بكورونا لهذا العدد الكبير والتقصي الوبائي بازدياد فإن على الحكومة الدفع بقرار عاجل ومن دون تردد بترحيل كل الوافدين الذين لا يعملون ويعتبرون عمالة هامشية ” .

الأمر الذي أثار الجدل وردود أفعال مختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث انقسمت آراء المتابعين بين مؤيدا لهذا الطلب وبين معارض له ومنتقد تلك التصريحات بشدة متهما صفاء الهاشم بالعنصرية وخاصة إنها ليست بالمرة الأولى التي تطالب فيها بترحيل الوافدين .