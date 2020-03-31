بعد ادعائها الإصابة بفيروس كورونا.. بلاغ ضد الفنانة إيناس عز الدين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم كلًا من المحامي حسن شومان، ودينا المقدم، ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة المصرية إيناس عز الدين، وذلك بتهمة نشرها أخبار كاذبة وتكديرها للأمن العام، والتشهير بمستشفى حميات إمبابة.

وقالت المحامية دينا المقدم، في بيان عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، إن التهم التي ستوجه لها بالبلاغ كالآتي: الأخبار الكاذبة التي تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات في مواده بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيهًا.

ثانيًا: التشهير بمستشفى حميات إمبابة الحكومية ونشر ما يسئ لها على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامها بتقاضي مبلغ مالي وهو غير صحيح، واتهامها بالتقصير وهو غير صحيح أيضًا.

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ثالثًا: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأضافت، أن المادة 179: “يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

والمادة 184: “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أي رمز من رموز الدولة المصرية”.

وكانت إيناس عز الدين خرجت من خلال فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قالت فيه أن مستشفى حميات إمبابة قد تقاضت منها مبلغ 1500 جنيه مقابل استقبالها للكشف عليها، لمعرفة إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.