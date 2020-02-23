تحذير من ثغرة محتملة في تطبيق Whatsapp

متابعة بتجـــــــــرد: حذّر أحد الصحافيين في وكالة DW الألمانية، من احتمال وجود ثغرة في تطبيق واتساب Whatsapp الأضخم حول العالم في مجال المراسلة، وذلك بعد اكتشاف قدرة محرك البحث الشهير غوغل، على أرشفة روابط دعوة الانضمام للمجموعات على واتساب.

وأكد عدد من مطوري البرامج والمبرمجين أن ذلك الأمر قد يتيح لقراصنة الإنترنت، اختراق تلك المجموعات التي يمكن أرشفتها من خلال غوغل، وانتهاك خصوصية المستخدمين، بالحصول على جميع الصور أو البيانات التي يتم إضافتها للمجموعة.

وأشار بعض الذين تفاعلوا مع تصريحات الصحافي بأنهم قاموا بالتواصل مع إدارة فيسبوك المالكة لتطبيق Whatsapp حول تلك الثغرة أواخر العام الماضي، وأفادت الشركة أن مشرف المجموعة قادر على حذف الرابط الذي تمت أرشفته من قبل غوغل، بخلق رابط جديد، لكنّها لم تقدم حلاً جذرياً للثغرة بإضافة خاصية إلغاء الرابط تماماً.