شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يحيط بعمرو دياب لحظة خروجه بعد انتهاء حفله بالكويت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الهضبة عمرو دياب نجاحا جماهيريا كبيرا في حفله بالكويت منذ عدة أيام، تزامنا مع اطلاق ألبومه الجديد "سهران"، والذى حقق نسب استماع كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

أحد المقاطع، رصدت لحظة خروج الهضبة عمرو دياب من مقر حفله، وسط حماية مشددة من أفراد أمن، و"بودى جارد"، بسبب التفاف الجماهير حوله، ورغبتهم في التقاط الصور التذكارية، ومصافحته.

Advertisements

@ehab_alnablawi #عمرو دياب في الكويت♬ original sound - ehab_alnablawi

وطرح الهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد "سهران" الأربعاء الماضى، كذلك احتفل بالألبوم مع جمهوره فى الكويت الخميس الماضى بأرض المعارض بالكويت، وتأتى الحفل بعد غياب 5 سنوات عن الحفلات في الكويت، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة في التجمع الخامس.

يضمن ألبوم سهران 12 أغنية جديدة وهى «سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك» بالإضافة إلى أغنيتين طرحهما من قبل وهما يوم تلات، قدام مرايتها، وكتب كلمات أغانى الألبوم الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ولأول مرة يغنى الهضبة من ألحان وكلمات أحمد زغلول مدير أعماله ، الذي قدم له في الألبوم أغنية «روح» رغم مشوارهم الطويل معا، وشارك في الألبوم بالألحان الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعي، كما شهد الألبوم أول تعاون يجمع بين الهضبة وابنته جانا كمطربة وملحنة، في أغنية «جميلة» كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا، التي تغني فيها مقطعا باللغة الإنجليزية.