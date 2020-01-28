2020 تصالح رانيا يوسف بمسلسلين وفيلمين بعد خصام 2019 لها

الثلاثاء 28 يناير 2020

استطاعت سنة 2020 مصالحة الفنانة رانيا يوسف فى أول شهر لها، وذلك بعد سوء الحظ الذي واجهته الفنانة فى العام الماضى 2019، حيث شاركت رانيا فى العديد من الأعمال الفنية سواء السينمائية أو الدرامية ولكن فى النهاية لم يعرض لها أى عمل فى العام وتم تأجيلهم جميعاً، الا أنها بعد مرور شهر واحد من العام الجديد عرض لها مسلسل وتنتظر آخر الشهر المقبل، وكذلك طرح لها فيلم وتنتظر آخر الشهر المقبل.



ودخلت رانيا يوسف عام 2020 بمسلسل "الآنسة فرح" الذى انطلق عرضه قبل يومين فقط من نهاية 2019 وقارب على الانتهاء على أن يتم تقديم مواسم أخرى فى الفترة المقبلة، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ويشارك فى بطولته أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

وبعد فترة طويلة من التصوير وتأجيل العرض، طرح فيلم "دماغ شيطان" يوم الأربعاء الماضى الموافق 22 يناير، ليكون أول أفلام رانيا فى 2020، ويشارك فى بطولته باسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز ونادية خيرى وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.

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وتنتظر رانيا يوسف فى شهر فبراير المقبل عرض مسلسلها "مملكة ابليس" الذى صورته العام الماضى وتأجل عرضه طوال الأشهر الماضية، إلى أن تم تحديد موعد انطلاق عرضه فى فبراير، والعمل يشارك فى بطولته غادة عادل، وإيمان العاصي، وأحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

كما يُطرح لرانيا يوسف فى فبراير أيضاً فيلم جديد وهو "صندوق الدنيا" الذى انتهت من تصويره أواخر العام الماضى، ويشارك فى بطولته خالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله وجيهان خليل وأحمد كمال وعمرو القاضي ومروى الأزلي وعدد آخر من الفنانين ليكون رابع أعمال رانيا يوسف التى تظهر إلى النور بعد مرور شهرين فقط من العام الجديد.

ويتبقى لرانيا يوسف فيلمين اتنهت من تصويرهما أواخر عام 2018 ولم يتم تحديد موعد طرحهما حتى الآن، وهما "أسوار عالية" الذى يشارك فى بطولته راندا البحيرى وأحمد العوضى وندى بهجت ومحمد عطية، تأليف أمل عفيفى، وإخراج هشام العيسوى وأيضاً "خلى بالك من اللى جاى" الذى يشارك فى بطولته مجدى كامل، سارة سلامة، وأحمد سلامة، نور فخرى من تأليف حمدى يوسف وإخراج عادل الأعصر.