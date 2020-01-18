تراند اليوم : ننشر القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2020-شاهد التفاصيل

تعتبر مواعيد مسلسلات رمضان 2020 من أهم الموضوعات التي يبحث عنها العرب، مع قرب قدوم شهر رمضان، حيث تتصدر مواعيد مسلسلات رمضان 2020 قوائم تريندات محرك البحث الشهير “جوجل” كل عام

وفي إطار ذلك نستعرض أهم المسلسلات التي تتنافس في موسم رمضان 2020، وفقا لما أعلنته صناع الدراما في الآونة الأخيرة، وهي كما يلي:

مسلسلات رمضان 2020

مسلسل “الاختيار” يواصل الفنان أمير كرارة تألقه في المنافسة الرمضانية، بعد نجاح أعماله الدرامية خلال السنوات الماضية “كلبش”، ويخوض هذا العالم منافسة بمسلسل «الاختيار – أحمد المنسي»، والمسلسل من انتاج تامر مرسي وتأليف باهر دويدار

ويسرد المسلسل، قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذي استشهد بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وسيظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل. مسلسل “فالنتينو”

من المقرر عرض مسلسل “فالنتينو” للنجم القدير عادل إمام، وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت

مسلسل “البرنس”

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كما يدخل النجم محمد رمضان، السباق الرمضاني من خلال مسلسل “البرنس” الذي يلعب فيه دور البطولة، ويجمعه بالمخرج محمد سامي، وسبق وأن اجتمع محمد سامى مع محمد رمضان فى سباق رمضان 2016 خلال مسلسل “الأسطورة”، الذي حقق نجاحًا جماهيريا كبيرًا

مسلسل “الفتوة” وفي ديسمبر الماضي، بدأ الفنان ياسر جلال استعدادته بالتحضير لمشروع مسلسله الجديد “الفتوة” والذي يخوض به دراما الموسم الرمضاني 2020 مستكملًا به نجاحه مع كلًا من السيناريست هاني سرحان والمخرج حسين المنباوي بعد أن قدموا معًا في رمضان الأخير مسلسل “لمس أكتاف”

مسلسل “النهاية” كما يخوض الفنان يوسف الشريف المنافسة الرمضانية لعام 2020 بمسلسل “النهاية”، وتدور قصته حول محاولة مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه

مسلسل “تيمون وبومبا” أما مسلسل “تيمون وبومبا”، فإنه للنجوم أحمد فهمى وأكرم حسنى، حيث يكتب له السيناريو والحوار أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج شركة سينرجى، ويعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة، والمسلسل من من إنتاج شركة “سينرجى” للمنتج تامر مرسي، و إخراج أحمد الجندي، وسيناريو وحوار أيمن وتار

مسلسل “خالد بن الوليد”

ويأتي مسلسل “خالد بن الوليد” من المسلسلات المرتقبة في السباق الرمضاني لعام 2020، حيث تعاقد المنتج تامر مرسي، مع المخرج رؤوف عبد العزيز، على إخراج مسلسل يتناول سيرة سيف الله المسلول «خالد بن الوليد»، تمهيدا لعرضه رمضان 2020، وتأليف الكاتب الشاب إسلام حافظ، والمسلسل مأخوذ عن كتاب «عبقرية خالد» للكاتب الكبير عباس محمود العقاد

لكن حتى هذه اللحظة التي كٌتب في هذا التقرير، لم تحدد القنوات الفضائية حتى الآن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2020، وسنوفرها لكم عقب إعلانها رسميا على الفضائيات العربية