زوجة أحمد السقا تكشف تفاصيل قصة زواجهما وكيف تقدم لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت مها الصغير، زوجة الفنان المصري أحمد السقا، بعض التفاصيل الجديدة عن بداية تعارفها على السقا.

مها قالت إنها كانت صديقة لشقيقة الفنان أحمد السقا، وتم التعارف بينهما، وأحب كل منهما الآخر، ثم قرر السقا أن يتقدم للزواج منها.

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زوجة الفنان المصري قالت إنه كان منشغل وقتها بتصوير مسلسل «زيزينيا»، مع الفنان يحيى الفخراني، وكان ذلك في شهر رمضان، ووقتها أخبرها أنه يريد التقدم لخطبتها، وسألتوقتها والدها عن فنان اسمه أحمد السقا، وطلبت رأيه فيه، فأخبرها أنه جيد.

مها أشارت، في حوارها مع برنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”، إلى أن السقا اتصل به في الخامسة صباحا وطلب التحدث إلى والدها، وعندما طلبت منه الانتظار للصباح لم يوافق لانشغاله في التصوير، وبالفعل تحدث لوالدها.

زوجة السقا قالت إن والدها تعامل مع السقا وقتها مثلما تعامل الفنان عادل إمام مع شريف منير في فيلم «عريس من جهة أمنية»، حيث اعترض على زواجهما لأنها كانت طالبة، ولكن علاقتهما تحسنت بعد ذلك.

يشار إلى أن أحمد السقا ينشغل هذه الأيام في تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” ويشاركه في بطولته منى زكي، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.