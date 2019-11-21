بالصور| أحمد شوقي: ظروف صحية حالت دون حضور بطل "بيك نعيش" إلى "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قدم الناقد أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني بالدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم "بيك نعيش" بافتتاح مسابقة آفاق السينما العربية.

واستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حضور الفيلم، وبينهم "هنا شيحة، رانيا يوسف، ساندي التونسية".

وقال شوقي "الفيلم بدأ رحلته بمهرجان فينيسيا، وفاز فيه بطله الفنان سامي بوعجيلة بجائزة أفضل ممثل"، مشيرا إلى أن ظروفه الصحية حالت دون حضوره لمشاهد الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي".

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وأشار إلى أن "بيك نعيش" ليس بمشروع غريب على مهرجان القاهرة، إذ حصل على دعم من المهرجان قبل ٣ سنوات.

وقال المخرج مهدي برصاوي "أتمنى الفيلم يعجبكم، مبسوط بوجودي الليلة وعايز أشكر حفظي وشوقي على هذه الفرصة العظيمة".

"بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي، وفيه تتحول رحلة فارس ومريم إلى الجنوب التونسي كارثة عندما يتعرض ابنهما الوحيد عزيز لطلق ناري عشوائي. إصابته التي تستلزم زراعة كبد تقلب حياة الأسرة، وتكشف عن سر قديم طال إخفائه يكاد يهدد علاقة الزوجين للأبد.