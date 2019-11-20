فيلم Sorry We Missed You الوجه الآخر للحياة فى أوروبا

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

قدم المخرج العالمى كين لوتش والمؤلف بول لافرتي تحفة فنية جديدة، وهو فيلم Sorry We Missed You، وذلك بعدما قدما فيلم I, Daniel Blake، ولكن هذه المرة استطاع الثنائي التعمق أكثر في الحياة البشرية وجوانبها الصعبة.



فيلم Sorry We Missed You ركز بشكل خاص على صعوبات الحياة اليومية في أوربا والتي لا تظهر كثيرا على شاشات السينما، بالرغم من أنها قضية حيوية معاصرة، يأتي العمل من قلب بريطانيا الحديثة، في زمن تحتم فيه على الأباء والأمهات العمل لساعات طويلة لكى يستطيعوا شراء أساسيات الحياة الطبيعية، التي تساعدهم على الحياة، وساعد العمل في تسليط الضوء على هذه المعاناة.

وبدأت قصة الفيلم مع شرح حالة الأب "ريكى" الذى يواجه الأزمات المالية، والديون التي تكاثرت عليه وذلك بعد الانهيار الاقتصادى الذى حدث في عام 2008، مما أدى إلى فصله من عمله، وبالتالي يتوجب عليه البحث عن عمل جديد، لـ يوفر المال لأسرته التي تتكون من زوجه وابن وابنة.

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Sorry We Missed You

وزوجته "آبى"، التي تعمل كممرضة، والتي يتوجب عليها العمل لأكثر من 14 ساعة يوميا، لكى تستطيع توفير الأموال مع زوجها، إلى أن يرشح زميل له عمل جديد، لجنى الأموال بشكل أسرع، ولكن بسبب حالتهم الاقتصادية، يضطر إلى بيع سيارة زوجته "آبى" التي تستخدمها في عملها، لكى يستطيع شراء سيارته.

ولكن وبالرغم من ذلك ألا انهم يقعون في مشكلة عدم تقدير أطفالهم لذلك، حيث قام ابنهم "Seb"، ببيع الجاكيث الشتوى الخاص به، لكى يقوم بشراء عبوات الألوان التي يستخدمها في الرسم بـ الشوارع "الجرافيتى".

وما كان من الأم ألا أنها شعرت بالصدمة، وكل ما اجتاح فكرها في هذه الثانية هي عدم قدرتها على شراء جاكيت اخر لطفلها عندما يشتد البرد عليه، وبالتالي فأن المخرج لعب على مشاعر المشاهدين، الذين تعاطفوا مع شعورها بشكل كبير.