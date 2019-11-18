نبيلة عبيد تسافر الى باريس لزيارة فجر السعيد

كتب امير فتحي في الاثنين 18 نوفمبر 2019 12:57 صباحاً - كشفت الاعلامية الكويتية فجر السعيد عن زيارة الفنانة المصرية نبيلة عبيد لها في المستشفى التي تتابع بها العلاج في فرنسا.

ونشرت فجر السعيد صورة لها برفقة نبيلة عبيد وعلقت قائلة: “في المحن يبان معدن الصديق الوفي من أصدقاء اللحظات الجميله فقط والتسليه… الفنانه الكبيره نجمة مصر الأولى نبيله عبيد لم تتوقف عن السؤال عني منذ بداية أزمتي الى اليوم .. إتصالاتها يومياً في الأهل مستمره وعندما علمت بإني تجاوزت المحنه وبدأت أستقبل الزوار تكبدت عناء السفر الى باريس لزيارتي”.