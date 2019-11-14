فيلم «بالا» بطولة ايوشمان كورانا في السعودية

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
أخبار سارة لهواة السينما تنتظر محبو السينما الهندية في المملكة العربية السعودية، حيث تقرر عرض فيلم “بالا” بطولة النجم الشاب أيوشمان خورانا.
شارك الخبر الناقد والمحلل تاران أدارش على موقع حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، حيث ذكر أن “بالا” قد تجاوز معايير هيئة الرقابة هناك، وسيتم طرح الفيلم الآن في 14 نوفمبر في المملكة العربية السعودية.
كان الفيلم قد تلقى استجابة رائعة في شباك التذاكر الهندي، وقد استطاع حصد مبلغ 10.5 مليون روبية في يوم الافتتاح. كما يضم فيلم “Bala” الممثلتين يامي غوتام وبومي بيدنيكار في الأدوار القيادية.
بتيمة الشاب الذي يعاني من سخرية مَن حوله بسبب “صلع” مُبكر، يتناول الفيلم قصة رجل يعاني من الصلع السابق لأوانه، حيث يسخر منه الجميع، يبدأ الفيلم مع أيوشمان، الذي نراه وهو يرتدي قبعة لإخفاء الصلع، في في أثناء محاضرته لمجموعة من النساء على الإعلانات الزوجية.
في المشهد ذاته، الفنانة بهومي بيدنيكار، وهي تحضر الجلسة مع والدتها وهي تقاطع بالا وتقوم بإزالة قبعته أمام النساء، بعد هذا، يبدأ الشاب المحاولات اليائسة لإيقاف تساقط الشعر.
الفيلم من إخراج عمار كوشيك وإنتاج دينيش فيجان. من بين أشياء أخرى، يضم فيلم “Bala” أيضًا الممثل جافيد جافري Javed Jaffery وساروبه شوكلا Saurabh Shukla في الأدوار المساعدة.
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