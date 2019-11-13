تراند اليوم : أخو هيثم أحمد زكي يكشف سر عدم عيشهما سويًا: هذه السيدة فرقت بيني وبينه...

كشف رامي عز الدين بركات - الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي - مفاجأة جديدة وراء عدم عيشهما سويا.

وقال "بركات" في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "بعد وفاة والدتنا بثلاث سنوات .. كان والدي مضطرا للسفر إلى لندن لمباشرة أعماله .. وقتها جهز كل شيء لكي نقيم أنا وهيثم معه في لندن .. لكن جدتنا لأمنا كانت حينها على قيد الحياة و طلبت من والدي بقاء هيثم معها حتى لا تشعر بالوحدة".

وأضافت: "حينها كان الفنان الراحل أحمد زكي على قيد الحياة و رفض أيضا سفر هيثم .. فتركناه هنا .. أما أنا فلم يكن عندي خيار آخر سوى السفر مع والدي ، مع أنني قلبي تمزق على ترك أخي وجدتي".

