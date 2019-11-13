هدية عيد ميلاد كايلي جينر لابنة شقيقها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

تجرى أعياد الميلاد لآل كارداشيان بشكل مختلف قليلاً عما اعتاده الكثيرين، فخلال الاحتفال بعيد ميلاد دريم كارداشيان، 3 أعوام، ابنة روب كارداشيان والعارضة بلاك شينا، في 10 نوفمبر، تلقت هدية خاصة من عمتها كايلي جينر.

وفقًا لصفحات جرى تداولها على منصة الصور والفيديوهات العالمي Instagram، رتبت كايلي لابنة أخيها رحلة خاصة بطائرة هليكوبتر فوق لوس أنجلوس يوم الأحد.

وكتبت كايلي معلقة على صور “دريم حلت بأول رحلة لها بطائرة هليكوبتر”، والتقطت صورة لدريم وهي تقف أمام طائرة هليكوبتر على إنستغرام ستوري.

في وقت لاحق، أعطت جينر أتباعها لمحة عن مسار رحلة عيد الميلاد، حيث التقطت صورة بينما كانت المروحية تشق طريقها فوق علامة “هوليوود” الشهيرة على جبل لي.

في وقت سابق من اليوم، شارك والد دريم والشقيق الأكبر لجينر، روب كارداشيان، أيضًا بعض الصور لابنته من رحلة الهليكوبتر الاحتفالية بينما كان يتمنى لفتاته الصغيرة عيد ميلاد سعيد، على صفحته الخاصة موبق التواصل الاجتماعي Instagram.

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في إحدى الصور، تظهر دريم وهي تقف أمام الطائرة مع كب كيك في يدها، وفي صورة أخرى، كانت جالسة داخل المروحية، مرتدية زوجًا من سماعات مقاومة الضوضاء.

حلم كان أيضا احتفال عيد ميلاد منفصل مع أمها، الذين ألقوا بها على علاء الدين -themed الحزب، حيث كانوا على حد سواء كما ارتدى بعضهم ملابس الأميرة ياسمين.

يأتي الاحتفال بعد أيام قليلة من اجتماع العائلة للاحتفال بعيد ميلاد الطفلة دريم يوم الجمعة. وقد حضره العديد من أبناء عمومتها، منهم ابنة كيم كارداشيان، 21 شهرًا، وابنها، 5 أشهر، وكذلك ابنة كلوي كارداشيان ترو، 18 شهرًا.

فيما قال مصدر مطلع لـ PEOPLE ” على علاقة روب مع والدة دريم، بلاك شينا Blac Chyna، إن الزوجين كانا قادرين على “المشاركة بشكل أفضل الآن، يبدو أن كلاهما يركز فقط على ما هو أفضل بالنسبة لـ دريم”.

في يوم السبت، عقدت شينا حفلًا منفصلاً، ارتدى فيه الثنائي الأم والابنة زي أميرة ديزني الشهيرة ياسمين