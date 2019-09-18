كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 09:56 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” داليا البحيري ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورا نادرة لها من طفولتها . وظهرت داليا في صورتين الأولى فيهما كانت بمفردها والثانية ظهرت فيها برفقة والدتها . وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وجاءت تعليقاتهم مشيدة بجمالها منذ الطفولة وأن شكلها لم يتغير كثيرا . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. داليا البحيري تستعيد الذكريات وتنشر صورا من طفولتها .. هل تغيرت ملامحها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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