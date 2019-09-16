ناعومي كامبل في عرض أزياء خيري لجمع الأموال للشباب والفقراء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 سبتمبر 2019 07:44 مساءً - التوب موديل السمراء الأنيقة ناعومي كامبل لا تنسى واجباتها الإنسانية والتكافلية في المجتمع،ومعروف عنها ميلها للأعمال الخيرية،وعدم تأخرها عن أي مشروع خيري لصالح المهمشين والأطفال والفقراء،وقامت كامبل مؤخرا باختيار منظمة اليونيسف وصندوق رئيس بلدية لندن المخصص لتشجيع الحراك الاجتماعي لسكان لندن الشباب الفقراء ،كمنظمتين شريكتين.

الكشف عن وثائق سرية جديدة عن وفاة الأميرة ديانا..



شاركت عارضة الأزياء البريطانية ناومي كامبل في مسقط رأسها لندن في عرض أزياء خيري نظم مساء السبت الفائت في المتحف البريطاني لجمع الأموال للشباب والفقراء.

وضمت السهرة عرض أزياء ومزاداً علنياً ونظمت على هامش أسبوع لندن للموضة في إطار الجمعية التي أسستها كامبل العام 2005 وتحمل اسم "فاشن فور ريليف ".

Advertisements

ناعومي كامبل



وسبق لكامبل أن نظمت عروضاً كهذه في نيويورك ولندن وكان وموسكو ومومباي ودار السلام. وجمعت تبرعات لضحايا الإعصار كاترينا وتسونامي اليابان وزلزال في هايتي وغيرها من الكوارث.

واختارت كامبل التي ترعرعت في جنوب العاصمة البريطانية منظمة اليونيسف وصندوق رئيس بلدية لندن المخصص لتشجيع الحراك الاجتماعي لسكان لندن الشباب الفقراء، كمنظمتين شريكتين لعرضها الخيري.



ناعومي كامبل تتألق بعرض الأزياء الخيري.. وهي على أبواب ال50



وشاركت ناومي كامبل البالغة 49 عاماً شخصياً في عرض الأزياء؛ أولاً بفستان طويل ضيق مع فتحة خلفية وبأكمام من الريش متعدد الألوان ثم ببزة مرجانية اللون مع قورة صدر كبيرة ارتدت فوقها مشلحاً فيه ثقوب.



ناعومي كامبل تفوز بجائزة : أيقونة الموضة



وكان مجلس الموضة البريطاني الذي يمثل أوساط الموضة في بريطانيا أعلن في يونيو منح ناومي كامبل جائزة "أيقونة الموضة". وستتسلم كامبل الجائزة في الثاني من ديسمبر خلال حفل توزيع جوائز الموضة في قاعة رويال ألبرت هال في لندن.

وتكافئ هذه الجائزة كامبل على مساهمتها في قطاع الموضة ومسيرتها العالمية كعارضة أزياء وعملها الخيري.