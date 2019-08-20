شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة غيرة سيندي كراوفورد من ابنتها كايا جربر ورفضها إطلاق خط ماكياج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت تقاريرصحفية أن النجمة العالمية وعارضة الأزياء الشهيرة سيندي كراوفورد ترفض السماح لابنتها كايا جربر بإطلاق خط مكياج مماثل لخط نجمة تليفزيون الواقع كيلي جينر، إلا إن موقع "جوسيب كوب" نفي تماما ما تردد بعد التواصل مع أحد المقربين من سيندى الذي أكد إن القصة ملفقة .

بدأت الشائعة بنشر موقع " ok" تقرير يؤكد إن كايا جربرالتي استطاعت أن تضع بصمة مميزة في عالم عروض الأزياء أنها حريصة على إتباع خطوات كيلي جينر وبدء شركة "ماكياج " خاصة بها.

وزعم الموقع أن كراوفورد لن تسمح لها بذلك وهو الأمر الذي يسبب مشاكل بين الأم وابنتها ، فأكد مصدر للموقع أن سيندي تؤكد دائما لابنتها أنها مازالت صغيرة علي إطلاق مشروع تجاري خاص بها، في حين أشار المصدر أن جرير تؤكد لأصدقائها أن والدتها تشعر بغيرة شديدة بسبب نجاحها.