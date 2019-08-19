هدية ثمينة لجينيفر لوبيز من خطيبها بمناسبة عيد ميلادها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قدم النجم أليكس رودريجز، خطيب النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، هدية ثمينة لها، بمناسبة ذكرى ميلادها الـ50.

ووفقا لمجلة ماري كلير، اختار النجم العالمي رودريجز سيارة حمراء نارية من ماركة “بورش” موديل 2019، لتكون هدية خطيبته لوبيز،

وجاء في المقابل أن ردت الفنانة العالمية على هدية خطيبها بأخرى، تمثلت في سيارة من طراز الدفع الرباعي، ماركة “فورد برونكو”، في أحدث إصداراتها لعام 2020.

Advertisements

وعلى جانب أخر، أحيت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، حفلا غنائيا ضخمًا بمنطقة الساحل الشمالي، مؤخرا، في مصر وسط حضور جماهيري مكثف، حيث حضر أيضا عدد من الفنانين والوزراء والشخصيات العامة المصرية.

وفي أول رد فعل لها في أعقاب حفلها بمصر نشرت الفنانة الأمريكية صورة لها من الحفل مع الجمهور المصري عبر خاصية القصص المصورة على حسابها بموقع إنستجرام مع تعليق It’s My Party وهو عنوان جولتها الغنائية.

والحفل تضمن استعراضات عديدة للفنانة الأمريكية التي ظهرت بـستة إطلالات مختلفة على المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور الذين استمتعوا لمدة ساعتين بأغنيات ورقصات جينفر التي أشعلت الحفل.