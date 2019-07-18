شكرا لقرائتكم خبر عن تأثر رشوان توفيق فى عزاء زوجته والنجم أحمد حلمى يقدم العزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهمر الفنان القدير رشوان توفيق بالبكاء أثناء تلقيه عزاء زوجته بمسجد الحامدية الشاذلية، وواساه النجم أحمد حلمى، والذى حرص أن يكون أول الحاضرين.

كما تواجد أيضا عدد من الفنانين منذ الدقائق الأولى منهم، الفنانة رجاء حسين، المنتج محمد مختار، المخرج محمد فاضل.

كان الفنان الكبير رشوان توفيق شيع جثمان زوجته من مسجد السيدة نفيسة يوم الثلاثاء الماضى، والتى توفيت بعد صراع مع المرض، وشارك فى تشييع الجثمان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والمخرج مجدى أبو عميرة وشقيقه المخرج شكرى أبو عميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وعدد من أهل الراحلة وأصدقاء ابنتها الإعلامية هبة رشوان.

يذكر آن أخر أعمال رشوان توفيق مسلسل "سلسال الدم الجزء 4"، من تأليف مجدى صابر، وإخراج مصطفى الشال، ويشارك فى الجزء الرابع كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة.

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