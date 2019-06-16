هذا هو سر علاقة الحب بين الأمير هاري وجينيفر أنستون

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الكاتب الأمريكي “إيان هالبرين”، النقاب عن علاقة غريبة في ماضي الأمير هاري وصرح بأن دوق ساسكس الشهير كان مفتونًا لسنوات بالممثلة الهوليوودية الشهيرة “جينيفر أنستون” بعد أن ظهرت عارية على غلاف مجلة “GQ mag” في عام 2009.

ويقول الكاتب، إن الأمير الشاب قد أرسل لـ”جينيفر” البالغة الآن من العمر 50 عامًا، رسالة نصية بعد أن حصل على رقم هاتفها، وقد وصفها لأصدقائه بـ”جوهر الأمير أو princess material”، حتى أنه زار لوس أنجلوس مخصوص ليراها.

وكانت جينيفر أنستون على دراية بإعجاب الأمير بها، ولكنها لم تكن تريد بدء علاقة بسبب فارق السن، وقد نفى متحدث باسم نجمة “فريندز” الادعاءات، وأصر أنها “كاذبة”.

و”هاري” لم يكن فقط من كان له ماضي مع شخصية عامة، ولكن زوجته ميغان ماركل أيضًا بحسب ما صرح الكاتب الأمريكي، كانت على شفا علاقة مع لاعب كرة القدم السابق في تشيلسي آشلي كول، ولكنها رفضت الفكرة بعد أن حذرها أصدقائها من “سمعة” اللاعب.