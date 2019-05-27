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كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 10:56 صباحاً - تعرضت الممثلة الكويتية مها محمد لوعكة صحية ونُقلت إلى المستشفى لتخضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة.
المسؤول عن إدارة حساب محمد على أحد على موقع التواصل الاجتماعي نشر صورة لها وهي ترقد على سرير المرض داخل أحد المستشفيات، وعلّق عليها بالتالي: “ادعوا لها ستدخل غرفة العمليات، لاستئصال مرارة”.
وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي مها محمد على الصورة وتساءل الكثير منهم عن كيفية خضوعها لعملية استئصال مرارة وهي حامل، فرد المسؤول عن الحساب الخاص بمحمد بنفي خبر حملها حيث كتب التالي: “ليست حامل”.
كانت هذه تفاصيل خبر مها محمد تنقل الى المستشفى.. هل هي حامل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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