اليسا: “رمضان منو مجرد مناسبة دينية إسلامية”

كتب امير فتحي في الأحد 5 مايو 2019 12:56 مساءً - حرصت النجمة اللبنانية اليسا على تهنئة متابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. فقد كتبت اليسا تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “رمضان منو مجرد مناسبة دينية إسلامية. هوي شهر التقوى والعطاء والشهر اللي بيجتمع فيه الكل على الخير والمحبة. ينعاد عليكن بهالشهر الفضيل وانشالله كل إيامكن عيد”. وقد لاقت تغريدة اليسا تفاعلا كبير من قبل متابعيها الذين بادلوها بدورهم بتهنئتها متنين لها اياما سعيدة.

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