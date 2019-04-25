شيرين عبد الوهاب في “برومو” أغنية “خمسة ونص” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: شوّقت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها ومحبيها كما محبي النجوم نادين نسيب نجيم، معتصم النهار وقصي خولي لأغنية مسلسل “خمسة ونص” الرمضاني التي تؤدّيها بصوتها.

ونشرت شيرين الإعلان الترويجي لأغنية المسلسل التي تحمل عنوان “يا بتفكّر يا بتحسّ”. وعلٌّقت عليه بالقول: “إستنوا قريّب فيديو كليب “يا بتفكر يا بتحس” من مسلسل “خمسة ونص” على قناتي الرسمية في يوتيوب”.

أغنية “يا بتفكّر يا بتحسّ” من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد، وهي تعتبر الأولى لـ شيرين عبد الوهاب باللهجة اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.