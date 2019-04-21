رامي عياش يطرح أغنيات ألبومه الجديد "قصة حب"على مواقع التواصل الاجتماعي

بيروت - لايف استايل
يواصل "البوب ستار" رامي عياش طرح أغنيات ألبومه الجديد "قصة حب" من إنتاج عالم الفن - مزيكا، عبر منصّات التواصل الاجتماعي وقناته الخاصة على "يوتيوب".
حيث طرح أخيراً الأغنية الثامنة من الألبوم والتي تحمل عنوان "بالأفراح" من كلمات سليم عساف وألحان رامي نفسه. وتأتي هذه الأغنية ضمن السياسة الجديدة التي انتهجها رامي أخيراً بطرح أغنيات ألبومه منفردةً بين الحين والآخر ليمنح كلّاً منها حقّها في الانتشار. وكان رامي قد طرح أغنية خاصة أهداها إلى مصر بعنوان "أم الدنيا" وأطلقها مصوّرةً في فيديو كليب يرصد أبرز الأماكن السياحية في مصر.
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