لوك أربعيني لسد الفجوة بين سلمان خان وعاليا بهات في "إن شاء الله"

كشف منتج فيلم سلمان خان القادم "سانجاي ليلا"، عن تفاصيل جديدة حول فيلم "إن شاء الله"، خاصة بعدما تم استبدال بطلة الفيلم ديبيكا بودكون بالنجمة عاليا بهات.

وكانت التعليقات الأولية بعد إعلان اسم عاليا بهات كبطلة للدور، هي كيف يمكن لفتاة عمرها ٢٤ عاماً أن تقدم دوراً رومانسياً أمام سلمان خان البالغ من العمر ٥٣ عاماً، لذلك قررت شركة الإنتاج الإجابة عن مثل هذه الأسئلة بعرض تفاصيل أكثر عن الفيلم ودور سلمان.

وقال سانجاي لـ"العين الإخبارية": "النجم سلمان سيظهر في دور رجل أعمال أربعيني، وبالفعل استعانت الشركة المنتجة بخبير في الأزياء والشكل العام لتولي تلك المهمة وإظهار سلمان بمظهر قريب من دوره في فيلم "جاب بيار كاسيه هوتا هاي" والذي تم عرضه عام ١٩٩٧".

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وأضاف: "سيكون هذا الحل الأمثل لسد الفجوة العمرية بين سلمان وعاليا".

وأعرب سانجاي عن تحمسه الشديد للتعاون الأول بين عاليا بهات وسلمان خان، مؤكدا أن هذا الثنائي سيكون عكس كل المخاوف والتوقعات فلكل منهما سحر خاص.

وأكد أن عاليا لديها وعي فني رغم صغر سنها سيجعلها تُقدم الدور على أكمل وجه وستكون تلك القصة الرومانسية مقنعة للجميع، بل أيضاً من أشهر قصص بوليوود.

وتُقدر ميزانية الفيلم بنحو مليار روبية، ومن المتوقع طرحه في عيد الفطر لعام ٢٠٢٠.