كتب امير فتحي في الجمعة 22 مارس 2019 05:09 صباحاً - أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جدلًا واسعًا بعد أن تعرضت بطلة الفيديو التي سُمع فيه صوتها فقط وهي تغني في مخبز عام، لانتقادات حادة.
وبدأت القصة عندما تم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، وفيه يظهر شاب يعمل في فرن عام وهو يعد رغيف خبز ”التميس“ المعروف في السعودية بينما تغني الشابة التي تصور أغنية خاصة بذلك النوع من الخبز.
وتباينت ردود الفعل على تصرف الشابة مجهولة الهوية، بين من انتقدها على غنائها بعد افتراض أنها سعودية وأن الفران وافد أجنبي، وبين من أثنى على صوتها وأدائها للأغنية وجو المرح الذي أوجدته في المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر سعودية تثير الجدل بسبب غنائها في مخبز!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.