“عروسة النيل” في منزل بسمة وهبة بجدة.. شاهد: هل تمت خطبة الراقصة دينا على سعودي بعد أداء العمرة؟

أثارت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، موجة واسعة من الجدل، بعدما استقبلت الراقصة “دينا” في منزلها بجدة، عقب أداء الأخيرة مناسك العمرة في مكة المكرمة.

ونشرت “وهبة” على حسابها الرسمي في “انسقترام” صورة تجمعها بدينا، وكتبت عليها: “ألف مبروك يا دينا.. جيتي لبيته فكرمك وأهداكي هدية الحياة.. الله يسعدك ويوفقك.. ونورتي جدة ونورتي بيتي.. ومبروك مبروك مبروك يا عروسة النيل”. وأظهرت الصورة، بسمة وهبة وهي تمسك يد “دينا” التي كانت مرتدية عباءة سوداء والحجات؛ نظرًا لوجود خاتم أو دبلة في إصبعها، وهو ما زاد الجدل والغموض. وفسرَّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات بسمة وهبة، وإمساكها يد “دينا”، على أن الأخيرة تمت خطبتها أو زواجها على مواطن سعودي في جدة.