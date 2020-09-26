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عدن - ياسمين التهامي - فجرها زوجها.. تطورات جديدة في أزمة نسب أبناء الفنانة هالة صدقي!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الفنانة المصرية هالة صدقي تطورات جديدة في الأزمة الأخيرة التي نشبت بينها وبين زوجها، بشأن التشكيك في نسب ابنيها “مريم وسامو”، ووصول الأمر إلى القضاء. وكتبت صدقي عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”، “أمس تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا، ومعانا كل الأدلة والبراهين على كذبه وادعائه”. وأضافت، “تكرم القاضي لتأجيلها لإصراري على تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير”. واتخذت الفنانة هالة صدقي، خطوات قانونية ضد زوجها الذي قال إنها لم يكن لديها القدرة على الإنجاب وشكك في نسب ابنيها “مريم وسامو”، مشيرة إلى أن الخلافات مع زوجها منذ 5 سنوات.

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