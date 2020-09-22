شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في غاية الخطورة.. تحرك أمريكي عاجل بشأن وفاة زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون” ودولة عظمى تفاجئ الجميع والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الحكومة اليابانية عن مناقشات تجريها مع الإدارة الأمريكية، بشأن الحالة الصحية المحتملة، للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بعد أنباء متداولة خلال اليومين الماضيين عن إجرائه عملية جراحية فاشلة بسبب بدانته وإفراطه في التدخين.

وقال أمين عام مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوج، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طوكيو: “أود أن أمتنع عن التعليق على هذه القضية، ولكننا نجري مناقشات مختلفة حول الوضع الصحي لكيم جونغ أون مع الولايات المتحدة والدول المهتمة الأخرى”.

تحرك أمريكي وفاة زعيم كوريا الشمالية

وفي وقت سابق، صرح الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، بأن طوكيو تعمل بنشاط على جمع وتحليل المعلومات حول هذه القضية.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أفادت تقارير استخباراتية أمريكية بأن كيم خضع لعملية جراحية.

وكانت كوريا الجنوبية، نفت مرور زعيم جارتها الشمالية بحالة خطيرة نتيجة جراحة القلب، وقالت إن التقارير “غير صحيحة”.

وقال المكتب الرئاسي في سيئول إنه لا توجد مؤشرات معينة من كوريا الشمالية تفيد بأن الزعيم البالغ 36 عاما “مريض جدا”.

Advertisements

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت إن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أجرى عملية جراحية فاشلة، ما أدى إلى تدهور في صحته.

ونقلت شبكة “سي أن أن” عن مصادر استخباراتية لم تسمّها، قولها إن واشنطن على متابعة لأخبار صحة الزعيم الكوري، الذي أثار غيابه عن احتفال ذكرى “عيد الشمس” قبل 6 أيام تكهنات عديدة.

تحرك أمريكي وفاة زعيم كوريا الشمالية

وأفادت صحيفة “إن كي دايلي” التي يديرها منشقون كوريون شماليون أن كيم خضع لجراحة في نيسان/ابريل جراء مشاكل في شرايين القلب، وأنه يتعافى في فيلا في مقاطعة فيون غان.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصدر كوري شمالي لم تحدد هويته أن “سبب العلاج الطارئ في الأوعية القلبية الذي خضع له كيم هو استهلاكه المكثف للتبغ وبدانته والإرهاق”.

بدورها، ذكرت وكالة “رويترز” أن كيم جونغ أون يتلقى العلاج بعدما خضع لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية مطلع الشهر الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة.. تحرك أمريكي عاجل بشأن وفاة زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون” ودولة عظمى تفاجئ الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.