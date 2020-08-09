شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : فلكي يمني يكشف حقيقة سقوط نيزك في صنعاء ويحسم المسألة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف فلكي يمني مساء اليوم السبت، عن حقيقة سقوط نيزك في العاصمة صنعاء، وتسبب بهلع وخوف بين السكان.

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وأوضح الفلكي محمد عياش ان الضوء الفسفوري المتوهج والذي أضاء سماء بعض محافظات شمالي غرب اليمن مساء اليوم خلال بِضع ثواني (عند الساعه 08:07 مساءً)، هو ناتج عن إحتراق بعض الصخور النيزكية في الغلاف الجوي.

و أكد سكان محليون في العاصمة المختطفة صنعاء، في وقت سابق من مساء اليوم، مشاهدتهم لضوء غريب شع بشكل قوي جدا ومخيف في السماء مما اثار الهلع والخوف.