شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. السلطات السعودية تحذر كافة المواطنين والمقيمين من “عدو مستتر” يتسبب في مقتل الكثيرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت السلطات السعودية جميع المتواجدين داخل المملكة (مواطنين ومقيمين) من “عدو مستتر” يتسبب في مقتل الكثيرين حينما يصل إليهم، مشددة على توخي الحذر الشديد منه والتحصن ضده حفاظًا على الأرواح.

وشددت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، على ضرورة اتقاء وتجنب “الرذاذ” حيث ثبت أنه ينقل فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 المؤدي إلى الوفاة.

وحذرت الوزارة السعودية من “الرذاذ” لكونه أحد طرق الانتقال الرئيسية لعدوى كورونا الجديد سواء داخل المملكة أو خارجها، مفسرة بذلك ارتفاع الإصابات والوفيات رغم فرض العديد من الإجراءات الوقائية والاحتياطات الاحترازية.

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وأعلنت الصحة السعودية تسجيل 3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد-19″، فيما تم تسجيل 3046 حالة تعاف إضافية، و41 حالة وفاة جديدة.

ووصل إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 223.327 حالة، من بينها 60.131 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2225 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي إلى 161.096 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2100 حالة وفاة. وبلغت نسبة المتعافين من إجمالي حالات الإصابة حتى الآن 72.1%، فيما بلغت نسبة الوفيات من إجمالي الإصابات 0.94%.